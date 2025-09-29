- Der Europarat hat den ukrainischen Journalisten Maksym Butkewytsch mit dem Václav-Havel-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet.
- Der Latin-Rap-Star Bad Bunny wird im kommenden Februar in der Halbzeit des Super Bowl auftreten. Der 31-Jährige sei eine naheliegende Wahl gewesen, teilte die NFL mit.
Themen in diesem Liveticker
