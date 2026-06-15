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Kulturnews in Kurzform Unbekanntes Mozart-Manuskript in Paris entdeckt

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15.06.2026, 11:06

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Themen in diesem Liveticker

  • Nach fast 250 Jahren: Heft von Musiklehrer Mozart aufgetaucht
  • «Prototyp» für Stonehenge entdeckt
  • Kehrtwende: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll doch stattfinden
  • Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet
  • Bekannt aus «The Ring»: Daveigh Chase stirbt mit 35 Jahren
  • Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
  • Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
  • Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen
  • Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento
  • Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein

SRF 1, Tagesschau kompakt, 17.6.2026, 12:45 Uhr

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