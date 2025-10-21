 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform US-Schachgrossmeister Daniel Naroditsky stirbt mit nur 29 Jahren

21.10.2025, 12:11

  • Schachstar Daniel Naroditsky überraschend gestorben
  • Cinémathèque suisse: Vinzenz Hediger wird neuer Direktor
  • Rudolf Horn ist tot: Der, der die Möbel demokratisierte

