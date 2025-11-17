- Nach 100 Jahren kehren 62 indigene Artefakte aus dem Vatikan zurück nach Kanada – darunter ein Inuit-Kajak und Cree-Handschuhe.
- Tom Cruise hält nach vier Nominierungen endlich die goldene Trophäe in den Händen; Dolly Parton bedankt sich für die Auszeichnung per Videobotschaft: Das waren die 16. Governors Awards in Los Angeles.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Nach 100 Jahren: Vatikan restituiert indigene Objekte
- Hollywood feiert Governors Awards-Gala: Die Gewinner