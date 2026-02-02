- Ein Fresko in einer römischen Kirche sorgte für Aufsehen: Nach seiner Restaurierung trug ein Engel Gesichtszüge, die stark denen von Regierungschefin Meloni ähneln. Nun wurde das Gesicht wieder übermalt.
- Routinefahrt führt zu archäologischem Zufallsfund: Italienische Polizeitaucher haben im Meer vor Süditalien ein antikes römisches Schiff entdeckt. Es hatte offenbar Amphoren mit einer speziellen Sauce geladen.
- Der französisch-schweizerische Designer Jean Widmer war der Schöpfer des berühmten Logos des Centre Pompidou in Paris und Gestalter der Beschilderung der französischen Autobahnen. Nun ist er mit 96 Jahren verstorben.
