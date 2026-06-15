Neuer Bürgermeister will Venedig-Besuch deutlich verteuern

Nach fast 250 Jahren: Heft von Musiklehrer Mozart aufgetaucht

«Prototyp» für Stonehenge entdeckt

Kehrtwende: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll doch stattfinden

Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Bekannt aus «The Ring»: Daveigh Chase stirbt mit 35 Jahren

Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»

Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel

Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen