 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Kulturnews in Kurzform Verschollenes Gemälde bei Familie von Nazi-Kollaborateur entdeckt

Autor: 

11.05.2026, 12:18

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Aus Scham: Nachfahre deckt NS-Raubkunst in eigener Familie auf
  • Samsung wirbt mit Foto von Dua Lipa – diese reicht nun Klage ein

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)