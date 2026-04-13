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Kulturnews in Kurzform Walliser Kloster muss seine Plattensammlung verkaufen

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13.04.2026, 06:40

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  • Wegen Renovationsarbeiten löst die Abtei Saint-Maurice ihre Musik-Sammlung auf. Zehntausende Tonträger, darunter zahlreiche Raritäten, werden nun an einem grossen Flohmi unters Volk gebracht.
  • Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die Schauspielerin Nicole Kidman eine persönliche Konsequenz – und möchte in eine ganz neue Rolle schlüpfen: die einer sterbebegleitenden «Death Doula».
  • Nachdem Frankreich in Betracht zog, dem US-Rapper Kanye West wegen seiner antisemitischen Aussagen einen geplanten Auftritt in Marseille zu verbieten, hat der Künstler das Konzert jetzt selbst verschoben.
  • Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.

Themen in diesem Liveticker

  • Abtei Saint-Maurice will über 40'000 Tonträger loswerden
  • Nicole Kidman: Vom gefeierten Hollywoodstar zur Sterbe-Doula
  • Trotz Entschuldigung: Kanye West blitzt in UK und Frankreich ab
  • Überraschungen bei Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Auswahl 2026
  • Vor milliardenschwerer Fusion: Hollywood-Kreative schlagen Alarm
  • Manoush Toth reist zum «Eurovision Young Musicians»-Wettbewerb
  • Sie war die «Stimme Bollywoods»: Die Sängerin Asha Bhosle ist tot
  • Die zwölfjährige Neah Hefti wird die neue Heidi

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 14.4.2026, 17:40 Uhr

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