- Wegen Renovationsarbeiten löst die Abtei Saint-Maurice ihre Musik-Sammlung auf. Zehntausende Tonträger, darunter zahlreiche Raritäten, werden nun an einem grossen Flohmi unters Volk gebracht.
- Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die Schauspielerin Nicole Kidman eine persönliche Konsequenz – und möchte in eine ganz neue Rolle schlüpfen: die einer sterbebegleitenden «Death Doula».
- Nachdem Frankreich in Betracht zog, dem US-Rapper Kanye West wegen seiner antisemitischen Aussagen einen geplanten Auftritt in Marseille zu verbieten, hat der Künstler das Konzert jetzt selbst verschoben.
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Themen in diesem Liveticker
- Abtei Saint-Maurice will über 40'000 Tonträger loswerden
- Nicole Kidman: Vom gefeierten Hollywoodstar zur Sterbe-Doula
- Trotz Entschuldigung: Kanye West blitzt in UK und Frankreich ab
- Überraschungen bei Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Auswahl 2026
- Vor milliardenschwerer Fusion: Hollywood-Kreative schlagen Alarm
- Manoush Toth reist zum «Eurovision Young Musicians»-Wettbewerb
- Sie war die «Stimme Bollywoods»: Die Sängerin Asha Bhosle ist tot
- Die zwölfjährige Neah Hefti wird die neue Heidi