- In «Wild at Heart» tanzte sie im Satin-Nachthemd mit Martini im Bett. Nun ist Schauspielerin Diane Ladd, dreimal für den Oscar nominiert, mit 89 Jahren gestorben.
- In der aktuellen Netflix-Doku «Babo» über den Rapper Haftbefehl singt dieser das Lied «In meinem Garten» von Reinhard Mey – und katapultiert es zurück in die Charts.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Hollywood-Schauspielerin Diane Ladd ist gestorben
- Rapper Haftbefehl singt Reinhard Mey – und das Netz hört zu