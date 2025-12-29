 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Will Smith wegen sexueller Belästigung verklagt

29.12.2025, 17:00

  • Violinist verklagt Will Smith wegen sexueller Belästigung
  • Neue Platte und Welttournee: BTS sind ab 20. März wieder zurück
  • Hobby-«Restauratorin»: «Die Frau, die Jesus neu erfand», ist tot
  • George Clooney in Frankreich eingebürgert
  • Frisch geadelt: Idris Elba wird «Sir»
  • Verbier plant 90-Millionen-Kulturzentrum aus Holz

Radio SRF2 Kultur, Kultur-Aktualität, 31.12.2025, 7:30 Uhr.

