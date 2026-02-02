- Erheblich verformt und zurückgelassen – und bald schon restauriert: Die beim Louvre-Einbruch malträtierte Krone von Kaiserin Eugénie kann wiederhergestellt werden, das teilte der Louvre mit.
- Ein Fresko in einer römischen Kirche sorgte für Aufsehen: Nach seiner Restaurierung trug ein Engel Gesichtszüge, die stark denen von Regierungschefin Meloni ähneln. Nun wurde das Gesicht wieder übermalt.
- Routinefahrt führt zu archäologischem Zufallsfund: Italienische Polizeitaucher haben im Meer vor Süditalien ein antikes römisches Schiff entdeckt. Es hatte offenbar Amphoren mit einer speziellen Sauce geladen.
