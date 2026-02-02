 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Zerquetschte Louvre-Krone kann restauriert werden

02.02.2026, 13:27

  • Die malträtierte Krone der Kaiserin Eugénie lässt sich retten
  • Restaurator muss Giorgio-Meloni-gleichen Engel übermalen
  • Taucher entdecken antikes Schiff mit spezieller Würzsauce an Bord
  • Frauenfelder Designer Jean Widmer gestorben
  • Nach Renovation soll «Bastion der Kunst und Musik» entstehen

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 2.2.2026, 7:00 Uhr

