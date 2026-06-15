- Der amerikanische Filmregisseur Richard Linklater wird beim diesjährigen ZFF für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er wird den Preis, das Goldene Auge, am 28. September in Zürich entgegennehmen.
- Die schauerliche Szene, in der die 12-jährige Daveigh Chase aus einem Fernseher kriecht, ist Fans von Horrorfilmen weltweit bekannt. Nun ist die junge Schauspielerin aus «The Ring» verstorben.
- Der Louvre ist «am Ende seiner Kräfte», warnt der neue Direktor: Veraltete Technik und die Folgen eines Millionen-Raubs erfordern massive Investitionen.
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Themen in diesem Liveticker
- Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet
- In «The Ring» lehrte sie dem Kinopublikum das Fürchten
- Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
- Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
- Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen
- Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento
- Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein
- Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt
- Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Unfall in Brasilien