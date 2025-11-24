- Das Rathaus von Barcelona plant die Errichtung einer Statue zu Ehren des britischen Rockmusikers Freddie Mercury und der spanischen Opernsängerin Montserrat Caballé. Doch Vereine wehren sich: Caballé könne kein Vorbild sein.
- Nach dem spektakulären Kunstraub im Louvre sitzt nun auch der vierte Hauptverdächtige in Haft. Von den Juwelen fehlt weiter jede Spur.
- Ein Verein in Österreich kämpft dafür, dass der Weihnachtsklassiker «Stille Nacht, heilige Nacht» erst an Heiligabend erklingt – und nicht schon Wochen vorher als Dauerschleife im Shoppingcenter.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- «Wir haben nichts gegen Mercury» – das Problem ist Caballé
- Vierter Verdächtiger nach Louvre-Diebstahl gefasst
- «Stille Nacht» soll schweigen – bis Heiligabend
- Jan Zimmermann starb an einem epileptischen Anfall
- Deutscher Youtube-Star Jan Zimmermann tot aufgefunden
- Superman-Heft macht drei Brüder reich