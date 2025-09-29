- Erstmals in der Geschichte des Zurich Film Festival (ZFF) geht das Goldene Auge im Dokumentarfilm-Wettbewerb an eine Schweizer Produktion.
- Die Klage von Spencer Elden gegen Nirvana wegen des ikonischen «Nevermind»-Covers ist erneut gescheitert – ein US-Richter sieht darin keine Kinderpornografie.
- Die geplante US-Lesetour von Cat Stevens, auch «Yusuf», fällt wegen fehlender Visa aus. Die Autobiografie des Musikers über Karriere und Sinnsuche erscheint trotzdem am 2. Oktober.
- Die Unesco eröffnet ein Museum – und hofft, dass es bald schon wieder leer ist. Auf der neuen virtuellen Plattform, dem Museum für gestohlene Kulturgüter sind aktuell rund 250 Objekte sind zu sehen.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Zürcher Moris Freiburghaus ist grosser ZFF-Gewinner
- «Nevermind»-Cover laut US-Gericht keine Kinderpornografie
- Cat Stevens sagt US-Tour wegen Visaproblemen ab
- Digitale Unesco-Plattform macht gestohlene Kunst sichtbar
- Václav-Havel-Preis für den ukrainischen Journalisten Butkewytsch
- Latin-Rapper Bad Bunny liefert die Super-Bowl-Halbzeit-Show