- Das Zurich Film Festival wird die Regisseurin Petra Volpe mit dem Goldenen Auge für ihren Film «Heldin» auszeichnen.
- Sie war eine der Trägerinnen des Schweizer Fernsehfilmpreises 2016 und wurde an den Solothurner Filmtagen als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Nun ist die Autorin und Komikerin Claude-Inga Barbey gestorben.
- Er ist ein Filmkritiker der alten Schule: Als Journalist hat sich der ehemalige SRF-Redaktor Michael Sennhauser ganz dem Film verschrieben. Nun erhält er an den Solothurner Filmtagen den Prix d’honneur.
Themen in diesem Liveticker
- Nie wieder «Oh yeah»? Springfield verabschiedet «Duffman»
- Spendenaktion für Schauspieler Mickey Rourke: «Es ist peinlich»
- Béla Tarr: Der Mann hinter dem «Satanstango» ist gestorben
- Die Macher von «Stranger Things» kündigen einen Ableger an
- «Avatar 3»: Eine Milliarde US-Dollar in nur drei Wochen