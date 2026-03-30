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Kulturnews in Kurzform «Zurück in die Zukunft»-Darsteller James Tolkan ist tot

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30.03.2026, 09:23

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Themen in diesem Liveticker

  • US-Schauspieler James Tolkan stirbt mit 94 Jahren in New York
  • Einbruch in Kunststiftung: Drei Meisterwerke verschwunden

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 30.3.2026, 8:00 Uhr

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