- Mit seiner strengen Präsenz prägte er Kultfilme: US-Schauspieler James Tolkan, bekannt aus «Top Gun» und «Zurück in die Zukunft», ist im Alter von 94 Jahren gestorben.
- Diebe haben Werke von Renoir, Cézanne und Matisse aus der Stiftung Magnani Rocca in Italien gestohlen. Allein der Wert des Renoir-Gemäldes beträgt mehrere Millionen Franken.
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Themen in diesem Liveticker
- US-Schauspieler James Tolkan stirbt mit 94 Jahren in New York
- Einbruch in Kunststiftung: Drei Meisterwerke verschwunden