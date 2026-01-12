- Das Berliner Festival «Theatertreffen» hat die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen für 2026 ausgewählt. Darunter sind zwei Produktionen aus der Schweiz.
- Das Unwort des Jahres 2025 lautet «Sondervermögen». Das gab die Jury im hessischen Marburg bekannt. Sie kritisiert das Wort, weil es Tatsachen verschleiere.
- Die französisch-schweizerische Schauspielerin Irène Jacob wurde dieses Jahr mit dem Schauspielpreis «Prix Swissperform» ausgezeichnet. Das sind die diesjährigen Gewinner und Gewinnerinnen.
