Mario Botta, geb. 1943 in Mendrisio, ist einer der berühmtesten Schweizer Architekten und Leiter der Architektur-Akademie der Università della Svizzera Italiana in Mendrisio. Nach einer Lehre als Hochbauzeichner studierte er Architektur in Venedig.

Seine Bauten, viele davon stehen im Tessin, zeichnen sich durch schlichte Formen und massive Materialien wie Natur- und Backstein aus.