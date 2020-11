Pablo Servigne ist ein französischer Agraringenieur, Autor und Redner. Der 42-Jährige ist bekannt als Wortschöpfer und Vordenker der «collapsologie».

In seinen Forschungen beschäftigte er sich mit dem Verhalten und der Ökologie von Ameisen, zuerst in Französisch-Guayana, später in Brüssel. Hieraus schöpfe er seine Leidenschaft für die Mechanismen der gegenseitigen Hilfe.

Er schreibt Artikel und Bücher in Zusammenarbeit mit einem dichten Netzwerk von Forschern, gibt Konferenzen und Schulungen. Interviews mit ihm werden auf YouTube millionenfach angeklickt.

Sein Buch «Comment tout peut s’effondrer» («Wie alles zugrunde gehen kann»), geschrieben mit dem «Komplexitätsforscher» Raphaël Stevens, wurde 2015 in Frankreich zum Bestseller.