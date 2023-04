Der Stadt-Land-Monitor des Politikwissenschaftlers Michael Hermann untersucht im Auftrag der landwirtschaftlichen Genossenschaft Fenaco das Verhältnis zwischen Stadt und Land.

Die repräsentative Befragung von 3000 Personen in der Schweiz weist auf ein «Spannungsfeld» hin. Demnach nehmen 66 % der Befragten einen grossen Graben zwischen Stadt und Land wahr, das sind 3 % mehr als in einer ersten Studie von 2021.

Die Bevölkerung in den urbanen Räumen befindet sich zunehmend in einer geschwächten Position. Heute identifizieren sich nur noch 18 % (2021: 20 %) der Befragten ausdrücklich mit der Stadt. Dagegen nehmen heute 30 % (2021: 25 %) Partei für das Land.

Die Städte seien «politisch in der Defensive», so die Studie. Zudem unterliegen sie häufig bei Abstimmungen. Trotzdem würden sie aber als «bestimmend» wahrgenommen – zwischen politischer Wirklichkeit und Wahrnehmung tut sich also eine weitere Kluft auf.