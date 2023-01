Legende: IMAGO / ITAR-TASS

Ivan Krastev wurde 1965 in Lukovit, Bulgarien geboren. Er ist Vorsitzender des Centre for Liberal Strategies in Sofia und Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Ausserdem ist Krastev Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations. 2020 erhielt er den Jean-Améry-Preis für europäische Essayistik.

Zu seinen Hauptpublikationen zählt das Buch «After Europe» zur Flüchtlingskrise 2015, der Essay «Europadämmerung» (2017) und das Buch «Das Licht, das erlosch. Eine Abrechnung» (2019). Krastev schreibt auch regelmässig Analysen für die internationale Ausgabe der «New York Times».