Parlamentswahlen in Indien - Narendra Modi unterdrückt Andersgläubige – das kommt gut an

Premierminister und Hindunationalist Narendra Modi fährt in Indien einen harten Kurs gegen Musliminnen und Christen. Eine dritte Amtszeit nach den anstehenden Parlamentswahlen gilt als wahrscheinlich. Was ist da los in einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt?