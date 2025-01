Die 1965 geborene Simona Brambilla war früher als Krankenschwester und Missionarin in dem westafrikanischen Staat Mosambik tätig. Von 2002 bis 2006 war sie Professorin an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Im Jahr 2008 erlangte sie den Doktortitel in Psychologie. In der Behörde, die sie nun führt, war sie zuletzt mit dem Titel einer Sekretärin bereits die Nummer zwei.