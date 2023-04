Erstmals in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche werden zur Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode Frauen als reguläre Mitglieder eingeladen. Die mindestens 40 Frauen sollen sich aus Ordensfrauen und Laien zusammensetzen – allesamt mit Stimmrecht, wie der Vatikan verkündete.

Insgesamt werden zur 16. Versammlung vom 4. bis 29. Oktober rund 370 Geistliche und Laien aus allen Teilen der Welt im Vatikan erwartet, darunter rund 290 Bischöfe. Unter diesen Umständen wird die Frauenquote um die zehn Prozent betragen.