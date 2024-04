Legende: Auf dem Hugenotten- und Waldenserweg einmal quer durch die Schweiz. via-huguenots

Beim Hugenotten- und Waldenseropfad handelt es sich um eine Kulturroute des Europarats. Der Weg ist 2500 Kilometer lang, beginnt in Aigues-Mortes in Südfrankreich und in Saluzzo in Norditalien und führt über die Schweiz bis nach Bad Karlshafen in Hessen.

Er ist konzipiert als Wanderroute, mit Informationstafeln an der Strecke oder Informationen im Internet. Mit dem kleinen Streckenabschnitt in der Stadt Zürich ist der Pfad nun vollendet.