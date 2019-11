Der Begriff «woke» – zu Deutsch «wachsam» – stammt aus dem afroamerikanischen Kontext. «Woke» bedeutet, wachsam zu sein gegenüber Ungerechtigkeiten und Diskriminierung. Einem breiteren Publikum bekannt machte ihn 2008 die Sängerin Erykah Badu: Im Protest-Song «Master Teacher» singt sie: «What if there was no niggas. Only master teachers? I stay woke» (Was wäre, wenn es keine «Niggas√ gäbe, sondern nur Oberlehrer? Ich bleibe aufmerksam.) Später wurde «stay woke» zum Markenzeichen der Black-Lives-Matter-Bewegung. Heute wird «woke» vor allem von Jugendlichen gebraucht. «Woke» ist, wer bewusst lebt, Misstände sieht.