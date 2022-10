Legende: Ghasem Ebrahimian/Bon Voyage Films and Palodeon Pictures

In ihrem neusten Film «Land of Dreams» setzt sich Shirin Neshat weniger mit dem Iran als mit den USA auseinander.

Der Film wurde in Amerika mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Matt Dillon und Isabella Rossellini gedreht. Er begleitet eine iranischstämmige Frau, die für eine US-Behörde Bevölkerungsbefragungen durchführt.

«Land of Dreams» feierte am Filmfestival Venedig Premiere und kommt am 24. November in die Schweizer Kinos.