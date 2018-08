Das Suffragetten-Kochbuch wird in Grossbritannien zum 100-Jahre-Jubiläum des Frauenstimmrechts neu aufgelegt. Es ist Teil der #100Vote-Kampagne, mit der an den Kampf darum erinnert wird.

1918 erhielten Frauen in Grossbritannien mit dem «Representation of the People Act» das Wahlrecht – stark eingeschränkt: Sie mussten über 30 sein und das kommunale Stimmrecht besitzen, also wohlhabend sein.