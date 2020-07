Als Professor für Ethik an der Universität Zürich schaltete sich Markus Huppenbauer immer wieder in aktuelle Debatten ein. Nun ist er im Alter von 62 Jahren gestorben.

Markus Huppenbauer interessierte sich für Fragen der Unternehmensethik und Lebensführung und brachte sich immer wieder in aktuelle Debatten ein. Auch in den Sendungen von SRF war er immer wieder als Experte eingeladen und äusserte sich zu Themen wie Reichtum oder Konzernverantwortung.

Nun ist er an einem Herzversagen gestorben, wie die theologische Fakultät der Universität Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster und das Portal ref.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster mitteilen.

«Ein wunderbarer Kollege»

Markus Huppenbauer wurde in Klosters (GR) geboren und wuchs einige Jahre in Ghana auf. Der studierte Philosoph und Theologe leitete das Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik an der Universität Zürich.

«Mit Markus Huppenbauer verlieren wir einen glänzenden Vertreter theologischer Ethik und interdisziplinären Brückenbauer, einen im besten Sinn öffentlichkeitsaufmerksamen Wissenschaftler und einen wunderbaren Kollegen», schreibt Peter Optiz, Dekan der thelogischen Fakultät der Universität Zürich auf der Fakultätswebsite.