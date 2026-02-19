Worum geht es? «Me at the zoo» (2005) ist das allererste Youtube-Video. Das Londoner Victoria and Albert Museum (V&A) hat das Video nun gekauft und stellt es aus, wie unter anderem «CNN» berichtet. «Dieser Schnappschuss von Youtube in den Anfängen des Web 2.0 markiert einen wichtigen Moment in der Geschichte des Internets und des digitalen Designs», sagt die Kuratorin des Museums Corinna Gardner gegenüber dem US-Nachrichtensender.

Was ist im Youtube-Video zu sehen? Im 19-sekündigen Clip sieht man den damals 25-jährigen Jawed Karim, einen der Youtube-Gründer, vor einem Elefantengehege im San Diego Zoo in Kalifornien. Er spricht darüber, dass die Elefanten sehr, sehr lange Rüssel hätten, und dass das sehr toll sei («The cool thing about these guys is that they have really really really long trunks»).

Wie stellt das V&A das Video aus? Das Museum hat eine rekonstruierte Webseite erstellt, auf der man das Youtube-Video ungefähr wie anno dazumal «erleben» kann. Ein aufwendiges Unterfangen, wie das Museum gegenüber «CNN» einräumt: «Unser Team hat in den letzten 18 Monaten das Design und die Nutzererfahrung der Plattform vom 8. Dezember 2006 – dem ältesten online dokumentierten Zeitstempel – rekonstruiert.» Zur rekonstruierten Youtube-Seite sagte Neal Mohan, CEO von Youtube: «Indem wir eine frühe Seite rekonstruieren, zeigen wir nicht nur ein Video. Wir laden die Öffentlichkeit dazu ein, einen Blick in die Anfangszeit eines globalen kulturellen Phänomens zu werfen.»

Legende: Weder besonders alt noch ein physisches Ding – und doch ist das Youtube-Video «Me at the zoo» als wichtiges Artefakt der Internetgeschichte nun im Museum gelandet. Es ist im Victoria and Albert Museum ausgestellt (Bild). Victoria and Albert Museum, London

Was ist die Vorgeschichte des ersten Youtube-Clips? Am 14. Februar 2005 meldeten Jawed Karim, Chad Hurley und Steve Chen die Domain youtube.com an. Die drei Freunde wollten ursprünglich eine Dating-Webseite schaffen, auf die Nutzerinnen und Nutzer kurze Videos hochladen konnten, um sich vorzustellen. Sie verwarfen das Konzept aber schnell wieder. So wurde Youtube zur allgemeinen Videoplattform, auf der man Videos teilen und anschauen kann, die wir heute alle – wenn auch mit modernerem Interface – kennen.

Welche Daten und Fakten gibt es noch zu «Me at the zoo»? Der Clip wurde aktuell 382 Millionen mal aufgerufen. Zum Vergleich: Das meistaufgerufene Video auf Youtube, «Baby Shark Dance» (2016) hat 16.10 Milliarden Aufrufe (Stand: 23.7.2025). «Me at the zoo» wurde am 23. April 2005 als erstes heute noch öffentlich einsehbares Video auf Youtube hochgeladen. Und: Das Video hat sogar einen Eintrag auf IMDb, einem grossen Online-Nachschlagewerk für für alles rund um Filme, Serien und TV-Shows. Die dortige Beschreibung des Clips? «Ein Mann, der vor Elefanten im San Diego Zoo steht, erklärt, was er über sie denkt. Regisseur: Jawed Karim. Stars: Elefant, Jawed Karim. Nutzerbewertungen: 4.8 Sterne.» Die «Stars» dieser Sternstunde der Internetgeschichte – und deren Fans – dürfen sich nun über ihren elefantastischen Ehrenplatz im Museum freuen.