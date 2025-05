Der Impathie-Timer ist eine Übung von Stefanie Neubrand, die uns als impathisches Ritual im Alltag begleiten soll.

Alle 20 Minuten – oder in dem Intervall, das uns am besten passt – stellen wir eine Erinnerung auf unserem Handy ein, zum Beispiel in Form eines angenehmen Gongs. Immer wenn der Gong ertönt, halte ich inne, lehne mich einen Moment zurück und setze ein sanftes Lächeln auf – egal, ob mir danach ist oder nicht. So sollen die Gesichtszüge entspannt und ein beruhigendes Signal an den Körper gesendet werden.

Dann stelle ich mir drei Fragen: «Kann ich, ohne meine Hände anzuschauen oder zu bewegen, spüren, dass meine Hände lebendig sind?» Wenn ich die Frage mit «Ja» beantworten kann und die Lebendigkeit in meinen Händen spüre, wende ich meine Aufmerksamkeit meinen Füssen zu: «Kann ich, ohne meine Füsse anzuschauen oder zu bewegen, spüren, dass meine Füsse lebendig sind?» Sobald ich auch diese Frage mit «Ja» beantworten kann, frage ich mich nach der Lebendigkeit meines gesamten Körpers.

Wenn ich diese Lebendigkeit ebenfalls spüren kann, kehre ich zu meinem Tun zurück. Dieser Prozess kann nur wenige Sekunden bis ein bis zwei Minuten dauern. Und das Praktische ist: Ich kann den Impathie-Timer fast überall praktizieren, ohne dass es jemand von aussen sieht.