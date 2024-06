«Delusionship» ist nur einer der neuesten Dating-Ausdrücke, der schon eine Weile im Netz trendet. Wir erklären drei brandneue Dating-Begriffe – und was es damit auf sich hat.

Delusionship: Beziehungsstatus euphemistisch

Der Begriff «Delusionship» setzt sich aus dem Englischen Delusion (Täuschung) und Relationship (Beziehung) zusammen. Auf Plattformen wie Tiktok erlangt der Begriff grosse Aufmerksamkeit. Es kann sich etwa um eine verknallte Person handeln, die involvierter ist als ihr angehimmeltes Gegenüber. Oder beide Personen malen sich – auf ihren Handys chattend – etwas aus, das in echt weit weg ist von der eigenen Vorstellung.

Wer schon einmal Dating-Apps genutzt hat, wird es kennen: Der Blick auf ein neues Profil, die Fotos, der erste Eindruck – es ist nicht schwer, sich in ein Bild von jemandem zu vergucken. Viel geschieht dabei im Kopf. Und im Kopf von Liebenden, die sich digital finden, wird manchmal zunächst mehr eingebildet als erlebt.

Natürlich konnte man sich schon immer eine heile Welt mit seinem Schwarm ausmalen. Doch der digitale Raum hat das Schwärmen auf das nächste Level gehoben: Man kann lange mit einem potenziellen Partner oder einer Partnerin texten, bevor es zu einem Treffen kommt.

Die Fantasie läuft dabei auf Hochtouren, und es wird idealisiert und schöngeredet, bis einem die reale Person gegenübersteht – die dann, ja, real ist – und nicht immer wirklich der idealisierten Vorstellung entspricht.

Imaginationship: Beziehungsstatus märchenhaft

«Wir sind zusammen. Du weisst es nur noch nicht.» Dieser Satz fasst treffend das Konzept eines sogenannten Imaginationship zusammen. Es sind Fantasiebeziehungen, die ausschliesslich im Kopf stattfinden. Dabei werden Eigenschaften erdichtet, die man sich von einem zukünftigen Partner oder einer zukünftigen Partnerin wünscht.

Klingt bizarr? Ist es auch. Vielleicht ist es einfach nur eine weitere Möglichkeit, aus Sehnsüchten neuen TikTok-Content zu generieren. Man kann der märchenhaften Blase aber auch mehr Gewicht geben, indem man sie als Folge der «Einsamkeitspandemie» interpretiert. Oder ihr mit mehr Leichtigkeit begegnen und sie als spielerische Albernheit betrachten, die das Leben ein bisschen bunter macht.

Situationship: Beziehungsstatus unklar

Situationship setzt sich aus «situation» und «relationship» zusammen. Es ist ein Kofferwort, das viel Trubel in sich trägt. Der Begriff beschreibt eine Beziehung, die nur im Moment gelebt wird – in der Situation. Was daraus wird, ist unklar. Darüber wird auch nicht gesprochen. Ist es eine Affäre? Freundschaft Plus? Wird doch was Ernstes draus? Je nach Situation kann alles sein. Hauptsache undefiniert.

Die Beteiligten geniessen gemeinsame Zeit und Nähe, ohne Verbindlichkeit und Zukunftspläne. Wichtige Gemeinsamkeit: Beiden ist die Schwammigkeit der Zweisamkeit bewusst. Besonders während der Corona-Pandemie wurde diese Form des Zusammenseins populär, als das Bedürfnis nach Nähe grösser wurde.

Aber gross blieb auch der Drang nach Flexibilität. Die spielt in Situationships eine entscheidende Rolle: Optionen werden offen gehalten und die Liebe den persönlichen Bedürfnissen angepasst. Traditionelle Beziehungsstrukturen? Nein, danke. Hier zählen vor allem das Individuum und seine Optionen.