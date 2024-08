Der US-amerikanisch-britische Soziologe Richard Sennett gehört zu den wichtigsten Intellektuellen unserer Zeit. Im Zentrum seines Denkens steht der Mensch und die Frage, was der Kapitalismus, die heutige Arbeitswelt und die zunehmende Verstädterung aus uns machen. Sennett lehrt Soziologie und Geschichte an der New York University und an der London School of Economics and Political Science.