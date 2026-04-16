Der «Sternstunde Philosophie»-Moderator Yves Bossart wird SRF verlassen.

Er baut seine Tätigkeit als freischaffender Philosoph, Moderator und Gymnasiallehrer aus.

Bis zum Sommer moderiert Yves Bossart weiter die «Sternstunde Philosophie» und wird als Philosophie-Experte in diversen SRF-Formaten zu hören sein.

Yves Bossart studierte Philosophie, Musikwissenschaften und Geschichte und promovierte in Philosophie. Seit 2013 ist er Redaktor und Produzent der Sendung «Sternstunde Philosophie», seit 2017 auch ihr Moderator.

Legende: Yves Bossart zu seinem Abschied bei SRF: «Der Entscheid fällt mir nicht leicht. Ich bin überaus dankbar für die Zeit bei SRF. Ich durfte der Philosophie ein Gesicht geben und sie zu den Menschen bringen». SRF/Oscar Alessio

Daneben gestaltete Bossart bei SRF auch TV-, Radio- und Onlineformate wie «Bleisch & Bossart» , das Alltagsphilosophieformat «Giiget’s?» auf Radio SRF 3, den Talk «Focus» und weitere Sendungen.

Judith Hardegger, Redaktionsleiterin bei SRF Kultur, zu Bossards Abschied: «Yves Bossart hat die ‹Sternstunde Philosophie› über viele Jahre mit seinem feinen Gespür für gute Gespräche, seiner Offenheit und seiner klugen, ruhigen Art geprägt. Er hat unzählige Menschen für philosophische Fragen begeistert, mit Resonanz weit über die Sternstunden hinaus.»