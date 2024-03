Rolf Dobelli, geb. 1966 in Luzern, studierte Wirtschaft und promovierte in Philosophie an der Universität St. Gallen. Danach war er als Manager und Unternehmer tätig, unter anderem für die Swissair. Er ist Gründer von WORLD.MINDS, einer internationalen Community mit Köpfen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Geopolitik. Dobelli schreibt Romane und Sachbücher, darunter die Bestseller «Die Kunst des klaren Denkens», «Die Kunst des klugen Handelns» sowie «Die Kunst des guten Lebens». 2020 erschien sein Buch «Die Kunst des digitalen Lebens». Rolf Dobelli ist mit der Bestsellerautorin Clara Maria Bagus verheiratet. Sie leben mit ihren Söhnen in Bern.