Teil des Würstelstand-Mythos sind die zahlreichen Dialektausdrücke für fast alles, das am Würstelstand feilgeboten wird. «Echte Wiener», so liest man in Reiseführern, würden stets mit besonders kreativen und etwas ekelhaften Wörtern bestellen.

So ist «a Eitrige mit an Buggl, a Krokodü, a Ölige und anam 16er-Blech» eigentlich eine Käsekrainer mit dem Endstück vom Brot, eine Essiggurke, eine eingelegte Pfefferoni und ein Ottakringer Dosenbier (aus dem 16. Gemeindebezirk).

Tatsächlich benutzen dieses Vokabular heute fast ausschliesslich Touristinnen und Touristen, die sich vergeblich als Einheimische ausgeben wollen.

Oder wie es ein Wiener Würstelstandbesucher sagt: «So redt in Wien ka Mensch.»