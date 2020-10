Bis in die 1990er-Jahre wurden Indianer in kanadischen Internaten ihrer Kindheit und Kultur beraubt. Kanada ist dieses Jahr Gastland an der Frankfurter Buchmesse – ein Anlass, um ein dunkles Kapitel der kanadischen Geschichte zu beleuchten.

«Wir mussten unser eigenes Erbrochenes essen», erzählt der etwa 70-jährige Edmund Metatawabin, der der Cree-Nation angehört. «Und wenn wir nicht gehorchten, wurden wir auf dem elektrischen Stuhl bestraft.»

wird verwendet für kanadische Indigene, männlich und weiblich, die keine Inuit und Métis sind. «Indianer» ist zwar eine Fremdbezeichnung, aber in der deutschen Sprache weder negativ noch rassistisch aufgeladen. Die «Cree» sind die grösste indianische Nation in Kanada. Circa 350’000 Menschen (Cree oder Cree-Vorfahren) gehören ihr an.

sind die grösste indianische Nation in Kanada. Circa 350’000 Menschen (Cree oder Cree-Vorfahren) gehören ihr an. «First Nations» sind indianische Reservatsgemeinden.

Metatawabin ist ein Überlebender der sogenannten «Indian Residential Schools». In diesen Umerziehungs-Internaten wollte man die indianische Kultur endgültig auslöschen. Sie sind einer der Hauptgründe, weshalb die kulturelle Identität der Indianer im Norden Kanadas zerrüttet ist.

Legende: Edmond Metatawabin sammelte die Berichte anderer Residential School-Überlebenden und half mit, ehemalige Mitarbeiter zu verurteilen. Getty Images / Bernard Weil / Kontributor

Kinder zwangsassimiliert

Gegründet wurden die «Indian Residential Schools» gegen Ende des 19. Jahrhunderts, finanziert vom Staat und geführt von Geistlichen.

Der Schweizer Autor und Historiker Manuel Menrath forscht an der Universität Luzern zum indianischen Nordamerika. «Nehmen Sie eine belebte Strasse in einem Familienquartier in der Schweiz. Und jetzt kommt die Polizei und sammelt alle Kinder ein. Genauso muss man sich das in den Indianersiedlungen vorstellen», so Menrath.

Die Kinder wurden ihren Eltern entrissen, hunderte von Kilometern weit weggebracht, in westliche Kleidung gesteckt und durften ihre Sprache nicht mehr sprechen. Sie litten an grossem Heimweh. Gleichzeitig wurde ihnen eingeimpft, dass ihre Eltern primitiv seien.

Wenn sie ihre Familien dann einmal besuchen durften, hatten sie sich von den Eltern derart entfremdet, dass sie sie nur noch hassen oder verachten konnten. «Auf diese Weise wurde die indianische Gesellschaft, deren Herzstück die Grossfamilie ist, im Innersten zerrüttet,» sagt Manuel Menrath.

Schmerz wird über Generationen weitergegeben

Dieses Trauma vererbt sich von Generation zu Generation. Der spirituelle, körperliche, aber auch emotionale und sexuelle Missbrauch wirkt sich bis heute auf das Leben der kanadischen Indianer aus. Manuel Menrath hat für sein Buch «Unter dem Nordlicht – Indianer Kanadas erzählen von ihrem Land» über hundert Gespräche geführt.

Unter anderem mit der 14-jährigen Kara. Sie sagt: «Meine Grossmutter war Schülerin an einer Residential School. Die Leute denken, wir tragen den Schmerz nicht mehr in uns. Die Leute denken, es beeinflusst uns nicht mehr. Ich bin jetzt die fünfte Generation und ich trage diesen Schmerz immer noch weiter.»

Erschreckend viele Suizidversuche bei Teenagern

Auswirkungen der Residential Schools sind bis heute spürbar: Alkoholismus, Drogenkrankheit, häusliche Gewalt, Armut, Perspektivlosigkeit. Und Suizidversuche, die sich häufen – vor allem von jungen Leuten.

Zwischen September 2015 und April 2016 haben in Attawapiskat, im Norden Ontarios, gegen 100 Jugendliche versucht, sich das Leben zu nehmen.

Manuel Menrath erklärt: «Die Regierung gibt sich geschockt, lässt Sozialarbeiter einfliegen. Nach ein paar Wochen reisen diese wieder ab. Das gesellschaftliche Trauma und die Armutsfalle werden nicht an der Wurzel angegangen.»

Legende: Lokale Medien berichteten 2011 von der Wohnungskrise im Reservat von Attawapiskat: Haushalte ohne fliessendes Wasser oder sanitäre Einrichtungen. (Archivbild) REUTERS/Frank Gunn/Pool

Es gehe etwa um Häusernot. Für Kinder in einem kleinen Haus mit 16 Personen bleibe keine Privatsphäre. Dazu komme wahrscheinlich häusliche Gewalt.

«Das sind die Spätfolgen des Residential-School-Traumas. Diejenigen, die geschlagen wurden, schlagen dann vielleicht auch ihre Kinder wieder. Eine Spirale der Gewalt», so Menrath.

Geld bringt Kindheit nicht zurück

1990 erzählte Phil Fontaine, der spätere National Chief (Chief der «Assembly of First Nations»), öffentlich von seinen traumatischen Erlebnissen in einer Residential School. Von da an meldeten sich immer mehr Betroffene.

1996 wurde die letzte Residential School geschlossen. 2008 entschuldigte sich Premierminister Stephan Harper offiziell.

Legende: Seit die Regierung mit dem Versuch einer Versöhnung an die Öffentlichkeit trat, gab es mehrere Versammlungen, bei denen Residential Schools-Überlebende geehrt wurden. Im Bild: Eine «Truth and Reconciliation»-Versammlung in Vancouver 2013. REUTERS/Andy Clark

Bereits vorher war es zwischen dem kanadischen Staat und den etwa 86'000 noch lebenden ehemaligen Internatskindern zu einer Vereinbarung gekommen. Sie wurden finanziell entschädigt. Aber die gestohlene Kindheit konnte man ihnen nicht zurückgeben.

Geeinte Stimme für Indianer

Trotz aller Missstände: Die Indianer fügen sich nicht passiv in ihr Leiden. Die 49 First Nations im nördlichen Teil der Provinz Ontario sind zwar durch die mehrere hundert Kilometer lange Distanz zum dichter besiedelten Süden Kanadas geografisch immer noch völlig isoliert.

Legende: Jährlich wird der Nationale Tag der Versöhnung auf Kanadas Strassen gefeiert. Getty Images / Jan VAILHE/FOCALFIX / Kontributor

Aber seit sie sich zu einer politischen Organisation zusammengeschlossen haben, sind sie eine starke und geeinte Stimme gegenüber der kanadischen Regierung.

Auf Newsportalen und in Massenmedien, mit eigenen Anwältinnen, Sympathisanten und Abgeordneten in den Parlamenten. Edmund Metatawabins Sohn, Mike Metatawabin, sagt: «Unsere Kinder sollen ohne Angst aufwachsen können. Wir müssen ihnen Hoffnung mit auf den Weg geben.»