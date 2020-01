Der Wakkerpreis ist mit 20'000 Franken dotiert und wird seit 1972 jedes Jahr verliehen. Er ist nach dem Geschäftsmann Henri-Louis Wakker benannt, der dem Heimatschutz einen Teil seines Vermögens vermachte. In der Regel vergibt der Schweizer Heimatschutz den Preis an eine Gemeinde, welche sich durch beispielhaften Ortsschutz und besondere Siedlungsleistungen hervorgetan hat. Ausnahmsweise wurde der Preis auch schon an Organisationen vergeben.

Baden ist die 47. Gemeinde welche den Wakkerpreis erhält. Nach Laufenburg (1985), Turgi (2002), Aarau (2014) und Rheinfelden (2016) geht der Wakkerpreis zum fünften Mal an eine Gemeinde des Kantons Aargau. Zweimal ging der Wakkerpreis in den Kanton Solothurn: im Jahr 1980 wurde Solothurn ausgezeichnet, 2008 war Grenchen an der Reihe.