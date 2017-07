Wie romantisches Natürlichkeitsideal und die Anforderungen der Moderne beim Nacktwandern aufeinandertreffen, interessiert auch den Schweizer Fotografen Roshan Adhihetty. In seiner Bildserie porträtiert er Nacktwanderer in der Schweiz und Deutschland – moralfrei und oft humorvoll. Er sollte dafür in der Kategorie «Reportage» den Swiss Photo Award 2016 erhalten. Eine digitale Nachbearbeitung, vom Fotografen als solche offengelegt, brachte ihn in letzter Minute um den Preis.