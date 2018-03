Legende:

Galima Bukharbaeva ist Chefredaktorin einer unabhängigen Nachrichtenseite in Usbekistan. 2005 war sie Augenzeugin eines Massakers von Soldaten an hunderten Zivilisten in der Stadt Andischan – seither lebt sie im Exil. In ihren Artikeln geht es um Polizeigewalt, die öffentlich verschwiegen wird, und korrupte Beamte.

Reporter ohne Grenzen