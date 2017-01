Zur Person

Ron Arkin Wikimedia/Howcheng

Ronald C. Arkin forscht am Georgia Institute of Technology zu Robotern und zu ethischen Fragen rund um sie. 2006 wurde er vom US-Verteidigungsminsterium an Kriegsschauplätze geschickt. Arkin sollte untersuchen, inwiefern tödliche Gewalt durch autonome Waffensysteme angewendet und reguliert werden kann.