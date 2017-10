Ausstellungshinweis

Sylvia Sasse

Die Ausstellung «Sturm auf den Winterpalast – Geschichte als Theater» von Inke Arns und Sylvia Sasse zeigt Filmaufnahmen und Fotografien des Reenactments von 1920 sowie die Dokumentwerdung des Fotos in der sowjetischen Geschichtsschreibung, in Bildbänden, Schulbüchern und auf Plakaten. Sie läuft bis am 25. Oktober in der Gessnerallee in Zürich.