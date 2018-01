Youssef Rakha, geboren 1976 in Kairo, ist ein ägyptischer Dichter, Essayist, Journalist, Fotograf und Herausgeber. Er studierte Englische Literatur und Philosophie in England. Er schreibt regelmässig für Zeitungen und hat mehrere Bücher geschrieben. Sein erstes Buch «The Book of the Sultan's Seal» erschien 2011, kurz nach Mubaraks Rücktritt.