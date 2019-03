Inhalt

Dokumentarfilm - «Ganz unten – Ein Ort im Jura, wo Scheitern erlaubt ist»

In einem Juratal liegt ein Heim für alkoholkranke Männer und Frauen. Im Hospice Le Pré-aux-Boeufs versucht niemand mehr, aus ihnen bessere Menschen zu machen. Hier erhalten sie in einem kontrollierten Ausschank Alkohol und können so sein, wie sie sind: deprimiert, durstig, aber auch zufrieden.