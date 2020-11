Inhalt

«Sternstunde der Nacht» - Nach mir die Würmer – Tabu Sterben und Tod

Sterben müssen alle. Sterben üben kann aber niemand. Wie also sollen wir uns auf den eigenen Tod vorbereiten? Und was passiert mit dem Körper, wenn er zur Leiche wird? Warum jagen uns tote Körper Angst ein? Die «Sternstunde der Nacht» zu den grossen Tabus am Ende des Lebens.