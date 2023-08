Die hölzerne Lagerhalle auf dem Basler Dreispitz wirkt, als gäbe es hier nichts, was es nicht geben könnte: In den Regalen stapeln sich Farben, Stoffrollen, Dosen mit Knöpfen und alten Gürtelschnallen. Man kann hier eine Schachtel voller Kaffeerahmdeckel entdecken und eine andere mit lauter Puzzleteilen. Dazwischen stehen alte Schaufensterpuppen, von den Wänden baumeln alte Anatomieplakate.

Simone Steinegger liebt diesen Ort: «Das Tolle ist, dass einen die Materialien hier dazu inspirieren, etwas Neues zu schaffen.» Steinegger spricht aus Erfahrung. Sie ist bildende Künstlerin und Co-Leiterin des «Offcut».

Die Qualität der Materialien sei sehr unterschiedlich, betont sie. Manches ist nagelneu: Zum Beispiel bringen Firmen Abschnitte von Glasscheiben oder Holzstücke vorbei, die sie nicht mehr verwenden können. Modeunternehmen spenden Stoffrollen aus der vergangenen Kollektion.