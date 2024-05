Filmtipp

Legende: Dieses Enfant Terrible der Haute Couture fällt tief: «High & Low – John Galliano» von Kevin Macdonald. PATHÉ FILMS

Blazer und Boutiquen: Sein Aufstieg in den Olymp der Modewelt war ebenso rasant wie sein tiefer Fall: John Galliano brachte in den 1990ern Romantik, Punk und Verrücktheit in die Mode – und stürzte 2011 nach antisemitischen Pöbeleien tief. Filmemacher Kevin Macdonald spricht nicht nur über, sondern mit John Galliano – und holt auch illustre Weggefährtinnen und -gefährten wie Anna Wintour oder Kate Moss vor die Kamera. Dabei stellt sich Macdonald nicht bedingungslos hinter seinen Protagonisten: Die Frage, ob Gallianos Ausfälle zu verzeihen sind, überlässt er jedem und jeder selbst in diesem differenzierten Porträt. (Brigitte Häring)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «High & Low – John Galliano» ist seit dem 16. Mai in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.

Ausstellungstipp

Legende: Erst nachdenken, dann shoppen: Oliviero Toscanis Kampagnenfotos für «Benetton» haben Kommunikationsgeschichte geschrieben. Oliviero Toscani

Brüskierende Bilder: Die Werbekampagnen, die Oliviero Toscani ab den 1980er-Jahren für die Kleiderfirma Benetton entwarf, sorgten für hitzige Diskussionen, denn Toscani schreckte vor nichts zurück. Auf seinen Plakaten verknüpfte er Werbung mit gesellschaftspolitischen Themen und zeigte dabei Opfer der Mafia, AIDS-Kranke und Häftlinge aus dem Todestrakt. Es sind Arbeiten, die bis heute zum Nachdenken über Ästhetik und Ethik anregen. Die Ausstellung zeigt aber auch das frühe Schaffen des heute 82-jährigen Fotografen, der einst in Zürich die Kunstgewerbeschule besuchte. (Gisela Feuz)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Ausstellung «Oliviero Toscani: Fotografie und Provokation» ist im Museum für Gestaltung Zürich bis zum 15. September zu sehen.

Konzerttipp

Legende: Das interdisziplinäre «LiedBasel» sucht die Auseinandersetzung mit dem Lied in verschiedenen Formaten – wie hier, in der «LiedAcademy». Benno Hunziker

Barden in Basel: Zum fünften Mal findet im Mai das «LiedBasel» statt. Im Ansatz interdisziplinär, geht es dem Festival um mehr als nur den Genuss der intimen Liedform. Neben Konzerten mit Tenor Ian Bostridge oder der Sopranistin Álfheiður Erla Guðmundsdóttir gibt es unter anderem einen Workshop mit der Apnoetaucherin Julia Tobler, einen kabarettistischen Abend und Meisterkurse zum Mitlauschen mit Bostridge und seinem Pianisten Julius Drake. Ein Fest des Liedes! (Benjamin Herzog)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Festival «LiedBasel» findet vom 22. Mai bis 26. Mai statt.

Literaturtipp

Audio «Wie der Hase läuft» ist Rebekka Salms zweiter Roman 17:10 min, aus Kultur kompakt vom 30.04.2024. Bild: SRF / Sebastien Thibault abspielen. Laufzeit 17 Minuten 10 Sekunden.

Bravouröser Buch-Zweitling: 2022 ist der Oltner Schriftstellerin Rebekka Salm mit ihrem Debütroman «Die Dinge beim Namen» ein Überraschungserfolg gelungen. «Die Schweiz hat eine neue Erzählerin!», lobte der Bestseller-Autor Alex Capus damals überschwänglich. Jetzt legt Rebekka Salm ihren zweiten Roman vor: «Wie der Hase läuft». Auch das wieder: ein raffiniert gebautes Verwirrspiel. Und spannend noch dazu! Es geht um zwei Familien, deren Geschichten miteinander verwoben sein könnten, wohlgemerkt: könnten. (Katja Schönherr)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Rebekka Salm: «Wie der Hase läuft». 195 Seiten. Knapp, 2024.

Theatertipp

Legende: Tschechows «Die Möwe» in der Inszenierung von Christopher Rüping eröffnet im Tessin. Orpheas Emirzas

Bühnen-Brillanz: Das Schauspielhaus Zürich ist mit Christopher Rüpings «Möwe» dabei und aus der freien Szene treten brillante Performer und Performerinnen an: Vom 23. bis 25. Mai findet im Tessin das elfte Schweizer Theatertreffen statt. Gezeigt werden ausgezeichnete Produktionen aus allen Landesteilen, das Programm ist vielseitig und vielsprachig. Daneben gibt’s ein reiches Rahmenprogramm. So stellt sich die junge Tessiner Szene vor. Und diese schaut so zuversichtlich wie lange nicht in die Zukunft. (Dagmar Walser)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Schweizer Theatertreffen im Tessin findet vom 23. bis 25. Mai statt.

Albumtipp

Audio Sounds! Album der Woche: Amen Dunes «Death Jokes» 01:44:24 min, aus Sounds! vom 13.05.2024. Bild: Michael Schmelling abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

«Wenn ich Musik nur machen würde, um meine Fans zufriedenzustellen, hätte ich als Künstler komplett versagt.» Eigentlich braucht es nur diesen einen Satz, um zu verstehen, warum Damon McMahons sechstes Album «Death Jokes» ein derart herausfordernder Brocken geworden ist. Während den Aufnahmen haben über 20 ehemalige Mitstreiterinnen und Mitstreite eine erneute Zusammenarbeit abgelehnt, weil McMahons Ideen anscheinend zu unorthodox waren. Trotzdem liess sich der Musiker aus New York nicht von seiner Vision abbringen. (Luca Bruno)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Amen Dunes: «Death Jokes». Sub Pop, 2024.