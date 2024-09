Sein «Alien» aus dem gleichnamigen Film ist legendär und auch sonst ist die skurrile Kunst von HR Giger in die Popkultur eingegangen. Zum zehnten Todestag zeigt das Bündner Kunstmuseum in Chur nun eine Ausstellung über die frühen Jahre des Künstlers.

Aus dem Nachlass des gebürtigen Churers sind bisher unveröffentlichte Fotos aus der Kindheit aufgetaucht. Einige wurden in einem Buch veröffentlicht, andere sind in der Ausstellung zum ersten Mal öffentlich zu sehen.

05:25 Video Zum 10. Todestag: Chur ehrt den «Alien»-Schöpfer HR Giger Aus Schweiz aktuell vom 02.05.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 25 Sekunden.

Der Autor Charly Bieler hat diese Fotos per Zufall im Estrich des ehemaligen Ferienhauses der Gigers oberhalb von Flims (GR) gefunden und für ein Buch zusammengestellt – mit manch einer Trouvaille.

«Ein Schlüsselbild zeigt HR Giger im gestreiften Pyjama im Hotelzimmer auf dem Bett, am Boden stehen Pantoffeln und eine leere Flasche. Er sitzt dort, ist noch verschlafen und bereits am Skizzieren dessen, was er gestern gesehen hat», so Charly Bieler.

Reise zu den Wurzeln

Die Fundstücke geben einen Einblick in den Alltag einer gutbürgerlichen Familie aus Chur – aufgenommen meist von Gigers Vater.

1 / 4 Legende: HR Giger wächst in Chur auf, wo sein Vater Hans-Richard Giger eine Apotheke führt. Hier sind sie gemeinsam auf der Alp Poppa bei Flims, Mitte der 1940er-Jahre. Bündner Kunstmuseum/Hans-Richard Giger 2 / 4 Legende: Aber meist steht Hans-Richard hinter der Kamera und fotografiert Mutter Emma Melly und den gemeinsamen Sohn. Später übernimmt der Sohn selbst die Kamera. Bündner Kunstmuseum/Hans-Richard Giger 3 / 4 Legende: In schicker Ausgehkleidung und mit tierischer Begleitung lässt es sich Familie Giger auf der Alp gutgehen. Bündner Kunstmuseum/HR Giger 4 / 4 Legende: HR Giger 1960 in Wien: Es ist erst der Anfang einer vielversprechenden internationalen Karriere. Gaudenz Schwarz

Der künstlerische Direktor des Bündner Kunstmuseums, Stephan Kunz, schwärmt von der Qualität der Fotografien: «Der Vater hat grossen Wert daraufgelegt, seine Familie mit einer guten Kamera zu zeigen. Er hat sie auch inszeniert, die Kinder und die Mutter haben sich selbst auch inszeniert und in Szene gesetzt.»

Stephan Kunz Künstlerischer Direktor Bündner Kunstmuseum Chur Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Stephan Kunz ist Kunsthistoriker und hat in Zürich und Berlin Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie studiert. Während 20 Jahren war er im Aargauer Kunsthaus als Kurator und stellvertretender Direktor tätig, seit 2019 ist er Direktor des Bündner Kunstmuseums Chur.

Hansruedi Giger habe die Kamera später übernommen und ein fotografisches Auge bewiesen. Eine Tatsache, über die man bisher nur wenig wusste, so Kunz.

Keine klassische Ausstellung

Nebst den Fotografien zeigt das Museum auch einzelne Kinderzeichnungen, Skizzen und Objekte, wie bemalte Totenköpfe von Giger aus der Zeit, bevor er 1962 von Ruhe nach Zürich zog – eine experimentelle Inszenierung, meint Kunz:

«Wir zeigen keine klassisch gerahmten Fotos an der Wand, sondern wir haben eine Installation mit Fotos gemacht, die zum Teil an die Wand geklebt und zum Teil einfach mit Pins angebracht sind. Es ist ein sehr lebendiges Bild des jungen Künstlers, das hier gezeigt wird.»

Legende: Als kleiner Junge besuchte Giger eine Zeit lang jeden Sonntagmorgen das Rätische Museum, um die Mumie der Ta-di-Isis zu bestaunen. Später richtete er sich das legendäre «schwarze Zimmer» ein, in dem eine ägyptische Grabkammer nicht fehlen durfte. HR Giger

Die Ausstellung zeige ein anderes von Bild von HR Giger als jenes, dass er später selber kultiviert hat: Als düster drein blickender, leicht skurriler Mann in Schwarz.

»Wir erleben hier eine ganz andere, verspielte und verträumte Seite von Giger. Er lebte in beiden Churer Welten damals – sowohl zu Hause in der Familie und kuschelnd mit der Freundin, aber dann auch wieder tanzend im schwarzen Zimmer», so Kunz.

Rückkehr ins schwarze Zimmer

Das schwarze Zimmer hatte HR Giger in seinem Elternhaus eingerichtet. Viele Legenden und Geschichten ranken sich heute noch um diesen Raum. Jetzt verfüge man zum ersten Mal auch über Fotografien davon, erklärt Stephan Kunz.

«Wir sehen Bilder davon, wie er sich inszeniert hat. Wir sehen Fotografien, wie er im schwarzen Zimmer Möbel rückt und Stillleben schafft. Es steckt viel mehr dahinter als die Märchen, Mythen und die vielen Geschichten.»

Jedes einzelne Bild des Künstlers erzähle eine Geschichte – und das Werk in seiner Gesamtheit erzähle ein reiches, differenziertes Bild des jungen Hansruedi Giger.

Ausstellungshinweis Box aufklappen Box zuklappen «HR Giger. Die Churer Jahre» ist vom 14. September bis 24. November 2024 im Bündner Kunstmuseum Chur zu sehen.