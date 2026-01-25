Mit Yayoi Kusama zeigte das Fondation Beyeler Museum einen Blockbuster. Die neue Cézanne-Ausstellung ist stiller, aber nicht weniger aufregend.

Eben noch knipsten die Besucherinnen und Besucher die Punktbilder von Kusama ab, nun hängen in der Fondation Werke, die sich nicht recht fotografieren lassen. Aber die Kunstgeschichte einst auf den Kopf stellten.

Ein Beispiel: Auf einem weissen Tuch hat der Künstler Äpfel und Orangen drapiert. Die Farben knallen wie Fäuste in einem Profi-Kampf. Hinten dagegen herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Im Hintergrund setzt Cézanne nämlich die Farben und Formen eines Kelim Teppichs weich gegen die Früchte ab.

Legende: Alles andere als still: Cèzannes «Stillleben mit Äpfeln und Orangen» – post-impressionistisch, mit kubistischen Ansätzen – eckte zur Zeit seiner Entstehung (circa 1899) an und beeindruckt bis anhin. GrandPalaisRMN (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Die Farbflecke, aus denen er das Bild konstruiert, sind deutlich wahrzunehmen. Das alles war 1899 unerhört. Und funktioniert noch heute.

Übervater trotz Misserfolgs

Zu sehen ist in der neuen Cézanne-Ausstellung der Anfang der modernen Kunst. Cézanne gilt als ihr Pionier. Picasso hat ihn mal als «Vater von uns allen» bezeichnet.

«Das stimmt ja auch irgendwie», sagt Kurator Ulf Küster, «er ist Vater aller modernen Künstler und Künstlerinnen, die nach ihm kamen. Man kann ihn auch als Rollenmodell sehen, denn er hatte zunächst wahnsinnig viel Misserfolg.»

Legende: Vater der Moderne: Inspiriert von Szenen auf dem Landgut seines Vaters in der Nähe von Aix-en-Provence malt Paul Cézanne «Les joueurs de cartes» – und warf Kunstkonventionen über den Haufen. (1893–1896) Musée d'Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

Cézanne malte viele berühmte Bilder. Aber nicht von Anfang an. Lange Jahre erlebte er vor allem Ablehnung, er suchte seinen Weg, brach wieder ab und verliess die Kunsthauptstadt Paris. Erst in der Provinz – der Provence – malte Cézanne die Bilder, die bis heute Künstlerinnen und Künstler beeinflussen.

Weltberühmte Bilder aus dem Süden Frankreichs

Darunter sind Stillleben mit Pfirsichen, Melonen oder Orangen, die Porträts des immergleichen Bergs, dem Montagne Sainte-Victoire, und Porträts von Menschen.

Legende: «La Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves» (1904 / 1905): Immer wieder malte Cézanne diesen Berg. Das Farb- und Formen-Verhältnis des Bergmassivs zur Umgebung muss ihn fasziniert haben. Nelson-Atkins

Am spannendsten aber sind die weniger berühmten Bilder unter den rund 80 Werken in der Ausstellung. Etwa die Landschaften mit Felsen oder Bilder vom Unterholz im Wald. Cézanne malte die Steine mal beinhart im gleissenden Sonnenlicht, mal fluffig weich wie Marshmallows.

Der Künstler malte nicht die Wirklichkeit ab, sondern seine Wahrnehmung dieser Wirklichkeit, seine Interpretation. Und die lässt Felsen eben mal hart, mal weich erscheinen.

Das Sehen erleben

Erstaunlich ist auch, wie sehr diese Bilder auf Betrachterinnen und Betrachter angewiesen sind. Sie mögen berühmt sein oder nicht, ohne uns sind sie nichts. Das Publikum ergänzt Cézannes Bilder, denn der arbeitet immer auch mit dem Unfertigen, lässt Stellen offen, nutzt die unbemalte Leinwand als Raum für uns oder für die hellen Glanzlichter einer Spiegelung.

Legende: «La Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves» (um 1904): Aus der Umgebung werden reine Farbflecken, der Berg selbst ist bloss noch zu erahnen. Cézanne will keine Illusion der Wirklichkeit erwecken. Christie’s Images / Bridgeman Images

Das ist aufregend, denn hier lässt sich das Sehen erleben. Natürlich das eigene, aber auch das von Cézanne. Zumindest ist es zu erahnen. Das hat zwar nichts mit dem Wahnsinn zu tun, der tagtäglich draussen in der Wirklichkeit tobt.

Hier in der Ausstellung verdrehen einem nur Farben und Formen den Kopf. Nichts wirklich Schlimmes also. Um Grundsätzliches geht es dennoch.