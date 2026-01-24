Wer diese Ausstellung besucht hat, kann dies super auf Social Media präsentieren. Man kann Selfies machen in verspiegelten Räumen und zwischen Punkten und Kürbissen. Das hat der Fondation Beyeler in Riehen BS einen Besucherrekord beschert.

Im Garten des Museums glänzen silberne Kugeln in der Sonne, vor dem Eingang stehen die Menschen Schlange. Hinein kommt allerdings nur, wer online bereits ein Ticket reserviert hat. Die Ausstellung in der Fondation Beyeler war bereits Wochen im Voraus ausverkauft. Es war das erste Mal, dass ein Museum in der Schweiz der japanischen Künstlerin eine so umfassende Retrospektive gewidmet hat.

Einer der verspiegelten Infinity Rooms: Durch farbige Punkte kann man hinausschauen, gleichzeitig sorgen die Punkte für viel Farbe innen.

Ein weiterer Spiegelraum: «The hope of polka dots»

Einer der Spiegelräume im Garten der Fondation: Ein fast futuristisch wirkender Kubus.

SRF-Kulturredaktorin Alice Henkes hat es gefallen: «Die Ausstellung hat wirklich grossen Erlebnischarakter», sagt Henkes. «Man taucht ein in dieses Werk und das ist einfach total ‹instagrammable›, man kann sich super damit auf Social Media präsentieren.»

Teil der Ausstellung sind sogenannte Infinity Rooms, kleine Boxen, in die man hineingehen kann. Sie sind komplett verspiegelt und es hat Punkte, Schlangen, ast-ähnliche Strukturen.

Wer in den verspiegelten Raum hinein wollte, brauchte Geduld. Hineingelassen wurden immer nur eine Handvoll Personen gleichzeitig für 20 Sekunden.

Yayoi Kusama sei eine Künstlerin, die auch Menschen begeistere, die nicht sehr kunstaffin seien, sagt der Direktor der Fondation Beyeler, Sam Keller: «Ihre Kunst begeistert nicht nur Expertinnen und Experten, sondern berührt alle Menschen – besonders auch die junge Generation.»

Für die Ausstellung sei es ausserdem wichtig gewesen, dass sie ein Erlebnis war. «Man kann sich in Kusamas Kunst auflösen, ein Teil von ihr werden. Das ist natürlich auch gut teilbar in den Sozialen Medien», so Keller. So würden auch Leute ins Museum kommen, die man sonst nicht erreichen würde.

Besucherrekord einer zeitgenössischen Künstlerin

Die Fondation Beyeler rechnet damit, dass etwa 260'000 Personen die Ausstellung besucht haben. Damit sei sie eine der fünf erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte des Museums. Für eine zeitgenössische, noch lebende Künstlerin, sei es sogar ein Rekord.

Auch für Modeinteressierte ist Kusama spannend: Die japanische Künstlerin beschäftigt sich auch mit Kleidern und Textilien.

Dieser Besuchererfolg hänge auch damit zusammen, dass Kusama über die Kunst hinaus interessiere. «Hier treffen Kunst-Fans und Lifestyle-Interessierte aufeinander», sagt SRF-Kulturredaktor Nino Gadient. «Kusama ist auch in der Mode zuhause, eine Kultfigur und ein Social Media-Phänomen. Eine Ausstellung über sie ist praktisch ein Selbstläufer.»

Die Fondation Beyeler Box aufklappen Box zuklappen Die Fondation Beyeler in Riehen BS ist ein privates Museum, das von öffentlichen Beiträgen und privatem Mäzenatentum lebt. Sie ist eine der meistbesuchten Kunstmuseen der Schweiz. Die Fondation habe sich in der Kunstwelt einen Namen geschaffen, als ein Garant für gute Ausstellungen, sagt SRF-Kulturexpertin Alice Henkes. Ausserdem verfüge die Fondation über ein sehr gutes Netzwerk in der Kunstszene und ein entsprechendes Budget für kostspielige Inszenierungen.

Trotzdem hat auch Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler, nicht mit einem solchen Besucherandrang gerechnet. «Eine noch lebende Künstlerin hat noch nie ein so grosses Publikum angezogen.»

Damit reihe sich die Ausstellung mit Künstlern wie Picasso oder Matisse. Und dies, obwohl das Museum den Zugang sogar begrenzte, «damit alle noch ein gutes Erlebnis haben», so Keller.

Mit dem französischen Maler Paul Cézanne kommt bereits der nächste Publikumsmagnet in die Fondation Beyeler.

Zunächst widmet die Fondation Beyeler aber wieder einem Künstler eine grosse Ausstellung, der bereits verstorben ist: Paul Cézanne, dem französischen Pionier der modernen Malerei.

Auch diese Ausstellung könnte wieder ein Blockbuster werden, sagt SRF-Expertin Alice Henkes: «Für Menschen, die gerne Klassiker der Moderne haben, ist Beyeler ein Garant für tolle Ausstellungen». Das Museum habe sich da einen Namen erarbeitet.